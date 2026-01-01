Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Куинси Браун Quincy Brown
Киноафиша Персоны Куинси Браун

Куинси Браун

Quincy Brown

Дата рождения
4 июня 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Романтический герой

Популярные фильмы

Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена 7.6
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена (2021)
Наркотик 7.4
Наркотик (2015)
Календарь чудес 5.7
Календарь чудес (2018)

Фильмография Куинси Браун

Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена 7.6
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
драма, криминал 2021, США
Календарь чудес 5.7
Календарь чудес The Holiday Calendar
драма, фэнтези, мелодрама 2018, США
Наркотик 7.4
Наркотик Dope
драма, комедия 2015, США
Смотреть трейлер
Стрит 4.5
Стрит Street
боевик 2015, США
Показать еще
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше