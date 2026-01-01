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Мотоки Сакума Motoki Sakuma
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Мотоки Сакума

Motoki Sakuma

Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Драматический актёр

Популярные фильмы

Сага о Винланде 7.9
Сага о Винланде (2019)
Клеватесс 7.8
Клеватесс (2025)
Борьба в прямом эфире 7.6
Борьба в прямом эфире (2024)

Фильмография Мотоки Сакума

Святой Грааль Эрис
Святой Грааль Эрис
аниме , фэнтези 2026, Япония
Убивая юность
Убивая юность
комедия, боевик, аниме 2026, Япония
Это путешествие 6.5
Это путешествие
аниме 2025, Япония
Кошачий глаз 6.7
Кошачий глаз
аниме , боевик, комедия 2025, Япония
Звезды классики 5.1
Звезды классики
аниме , драма, музыка 2025, Япония
Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы 5.9
Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы
комедия, приключения, аниме 2025, Япония
Клеватесс 7.8
Клеватесс
аниме , боевик, приключения 2025, Япония
Ниндзя и якудза
Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал 2025, Япония
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