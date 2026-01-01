Оповещения от Киноафиши
Манана Гогитидзе
Manana Gogitidze
Киноафиша Персоны Манана Гогитидзе

Манана Гогитидзе

Manana Gogitidze

Дата рождения
2 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец

Биография Мананы Гогитидзе

Манана Гивиевна Гогитидзе — российская актриса музыкального театра, мюзиклов и кино, певица, лауреат престижных театральных премий.

Родилась 2 декабря 1982 года в Санкт-Петербурге. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности «Актёр драматического театра» на кафедре эстрады (курс Г. Барышевой).

Сотрудничает с театром «Приют комедианта», активно играет в спектаклях Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Является востребованной актрисой мюзиклов: исполняла роль Урсулы в московской постановке «Русалочки» от Stage Entertainment (2012–2013), сыграла Няню Джульетты в 3D-мюзикле «Джульетта & Ромео» и Мадемуазель Куку в «Безымянной звезде».

Лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» за роли в мюзиклах «Бал вампиров» и «Русалочка». Также награждена премиями «Музы Петербурга», «Театры Санкт-Петербурга — детям» и национальной театральной премией «Музыкальное сердце театра» (2024).

Помимо театральной деятельности, активно выступает в концертных программах в качестве вокалистки и преподаёт актёрское мастерство в Академии театрального искусства.

