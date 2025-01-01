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Александр Емельяненко Alexander Emelianenko
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Александр Емельяненко

Alexander Emelianenko

Дата рождения
2 августа 1981
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Старый Оскол, Россия
Рост
192 см

Биография Александра Емельяненко

Александр Владимирович Емельяненко — российский боец смешанных единоборств и профессиональный боксёр.

Родился 2 августа 1981 года в Старом Осколе Белгородской области. За свою карьеру выступал в ряде крупных организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC и ACA. Младший брат известного бойца Фёдора Емельяненко.

Провёл бои с рядом заметных соперников, среди которых — Сергей Харитонов, Габриэл Гонзага, Джеймс Томпсон, Боб Сапп и Джефф Монсон.

Известен не только спортивными достижениями, но и скандальной репутацией, связанной с инцидентами вне спортивной арены.

Популярные фильмы

12 месяцев 5.0
12 месяцев (2012)

Фильмография Александра Емельяненко

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
12 месяцев 5
12 месяцев 12 mesyatsev
мелодрама, комедия 2012, Россия
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