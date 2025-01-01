Александр Емельяненко

Александр Владимирович Емельяненко — российский боец смешанных единоборств и профессиональный боксёр.

Родился 2 августа 1981 года в Старом Осколе Белгородской области. За свою карьеру выступал в ряде крупных организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC и ACA. Младший брат известного бойца Фёдора Емельяненко.

Провёл бои с рядом заметных соперников, среди которых — Сергей Харитонов, Габриэл Гонзага, Джеймс Томпсон, Боб Сапп и Джефф Монсон.

Известен не только спортивными достижениями, но и скандальной репутацией, связанной с инцидентами вне спортивной арены.