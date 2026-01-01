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Фильмография
Ли Сан-ёп
Lee Sang-yeop
Киноафиша
Персоны
Ли Сан-ёп
Ли Сан-ёп
Lee Sang-yeop
Дата рождения
8 мая 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Пока ты спишь
(2017)
8.0
Клетки Ю-ми
(2021)
7.5
Король шоппинга Луи
(2016)
Фильмография Ли Сан-ёп
7.1
Мечтаю о тебе
мелодрама, комедия
2026, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Моя молодость
мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
Моя юность
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Мой милый боксер
драма, спорт, дорама
2023, Южная Корея
7.1
Ева
драма, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8
Клетки Ю-ми
комедия, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Часть твоего разума
драма, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
7
Хороший кастинг
драма, комедия, дорама
2020, Южная Корея
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