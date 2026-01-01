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Ли Сан-ёп Lee Sang-yeop
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Ли Сан-ёп

Lee Sang-yeop

Дата рождения
8 мая 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Пока ты спишь 8.1
Пока ты спишь (2017)
Клетки Ю-ми 8.0
Клетки Ю-ми (2021)
Король шоппинга Луи 7.5
Король шоппинга Луи (2016)

Фильмография Ли Сан-ёп

Мечтаю о тебе 7.1
Мечтаю о тебе
мелодрама, комедия 2026, Южная Корея
Моя молодость 6.5
Моя молодость
мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Моя юность
Моя юность
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Мой милый боксер 7.1
Мой милый боксер
драма, спорт, дорама 2023, Южная Корея
Ева 7.1
Ева
драма, мелодрама, дорама 2022, Южная Корея
Клетки Ю-ми 8
Клетки Ю-ми
комедия, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Часть твоего разума 7.2
Часть твоего разума
драма, мелодрама, дорама 2020, Южная Корея
Хороший кастинг 7
Хороший кастинг
драма, комедия, дорама 2020, Южная Корея
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