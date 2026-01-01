Оповещения от Киноафиши
Марк Гриффитс
Mark Griffiths
Марк Гриффитс
Марк Гриффитс
Mark Griffiths
Дата рождения
20 сентября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
5.8
Держись до конца
(2004)
5.8
Почти замужем
(2013)
Фильмография Марк Гриффитс
5.8
Почти замужем
Nearlyweds
комедия, мелодрама
2013, США
5.8
Держись до конца
Going the Distance
комедия
2004, США
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
