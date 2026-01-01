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Ян Чжэнь Yang Zhen
Киноафиша Персоны Ян Чжэнь

Ян Чжэнь

Yang Zhen

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Наставления придворной дамы 0.0
Наставления придворной дамы (2024)
Танец клинков с тобой 0.0
Танец клинков с тобой (2024)

Фильмография Ян Чжэнь

Наставления придворной дамы
Наставления придворной дамы
мелодрама, драма 2024, Китай
Танец клинков с тобой
Танец клинков с тобой
драма, мелодрама 2024, Китай
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