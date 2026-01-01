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Фильмография
Ян Чжэнь
Yang Zhen
Киноафиша
Персоны
Ян Чжэнь
Ян Чжэнь
Yang Zhen
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Наставления придворной дамы
(2024)
0.0
Танец клинков с тобой
(2024)
Фильмография Ян Чжэнь
Наставления придворной дамы
мелодрама, драма
2024, Китай
Танец клинков с тобой
драма, мелодрама
2024, Китай
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