Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Майкал-Мишель Харрис
Mykal-Michelle Harris
Киноафиша
Персоны
Майкал-Мишель Харрис
Майкал-Мишель Харрис
Mykal-Michelle Harris
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.4
История игрушек 5
(2026)
Билеты
Фильмография Майкал-Мишель Харрис
8.4
История игрушек 5
Toy Story 5
приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Минус один учебный день с 1 сентября: школьников могут перевести на новое расписание уже в 2026-м
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить