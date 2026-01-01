Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Лоран Зизерман
Laurent Ziserman
Киноафиша
Персоны
Лоран Зизерман
Лоран Зизерман
Laurent Ziserman
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Фальшивомонетчик
(2025)
Билеты
Фильмография Лоран Зизерман
7.3
Фальшивомонетчик
L'affaire Bojarski
биография, криминал, драма
2025, Франция / Бельгия
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