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Макс Буркхолдер
Max Burkholder
Киноафиша
Персоны
Макс Буркхолдер
Макс Буркхолдер
Max Burkholder
Дата рождения
1 ноября 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.6
Непобедимый
(2021)
8.1
Третий лишний
(2024)
6.4
Судная ночь
(2013)
Фильмография Макс Буркхолдер
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Семейный
Сказка
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2021
2015
2013
2008
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
8.1
Третий лишний
комедия, фантастика
2024, США
8.6
Непобедимый
драма, боевик, фантастика
2021, США
5.4
Нянька
Babysitter
комедия
2015, США
6.4
Судная ночь
Purge
ужасы, триллер, фантастика
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6
Мои друзья Тигруля и Винни: сказки для друзей
My Friends Tigger & Pooh
анимация, сказка, семейный
2008, США
Новости о Макс Буркхолдер
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