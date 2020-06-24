Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэна Гурье
Дэна Гурье
Dana Gourrier
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дэна Гурье
Dana Gourrier
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Дэны Гурье
Родилась в Новом Орлеане, Луизиане, США.
Развернуть
Фильмография Дэны Гурье
Похищение
триллер
2017, США
6.0
Такой же другой, как и я
драма
2016, США
6.0
Зараженная
ужасы, драма, триллер
2015, США / Швейцария
7.0
Беглец
боевик, драма
2015, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Восьмой сезон «Бруклина 9-9» перепишут из-за протестов в США
В предстоящем сезоне сериалу о полицейских придется очень несладко.
Написать
24 июня 2020 13:24
Риз Уизерспун вернется к звездной роли в фильме «Блондинка в законе 3»
Продолжение комедии напишут сценаристы «Офиса» и «Бруклина 9-9».
Написать
20 мая 2020 12:59
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь