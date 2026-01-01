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Фильмография
Одри Бастьен
Audrey Bastien
Киноафиша
Персоны
Одри Бастьен
Одри Бастьен
Audrey Bastien
Дата рождения
10 декабря 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.7
Коллекция
(2016)
6.6
2 осени, 3 зимы
(2013)
6.2
Люблю смотреть на девушек
(2011)
Фильмография Одри Бастьен
5.7
Жду тебя
Waiting for You
драма, детектив
2017, Великобритания / Франция
Рецензия
6.7
Коллекция
драма, семейный, мелодрама
2016, США
6.6
2 осени, 3 зимы
2 automnes 3 hivers
комедия
2013, Франция
Ксанаду
драма
2011, Франция
6.2
Люблю смотреть на девушек
J'aime regarder les filles
мелодрама, комедия, драма
2011, Франция
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