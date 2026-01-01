Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Марк Повинелли
Mark Povinelli
Киноафиша
Персоны
Марк Повинелли
Марк Повинелли
Mark Povinelli
Дата рождения
9 августа 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Воды слонам!
(2011)
7.2
Аллея кошмаров
(2021)
6.3
Белоснежка: месть гномов
(2012)
Фильмография Марк Повинелли
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2021
2012
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
триллер, драма, детектив
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Белоснежка: месть гномов
Mirror Mirror
комедия, фэнтези
2012, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.5
Воды слонам!
Water For Elephants
драма
2011, США
Смотреть трейлер
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Том Харди появлялся в двух сезонах «Золотого дна», а зрители не узнали: посмеетесь, увидев «его» в кадре
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667