Азиз Бейшеналиев Aziz Beyshenaliev
Киноафиша Персоны Азиз Бейшеналиев

Азиз Бейшеналиев

Aziz Beyshenaliev

Дата рождения
15 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы

Популярные фильмы

Олма Джон 8.4
Олма Джон (2019)
Аманат 7.6
Аманат (2016)
Остров Возрождения 7.5
Остров Возрождения (2024)

Фильмография Азиз Бейшеналиев

Жанр
Год
Все 26 Фильмы 22 Сериалы 4 Актер 26
Коба
Коба
драма, криминал, триллер 2025, Казахстан
Особенный доктор
Особенный доктор Osobennyi doktor
драма 2025, Казахстан
Менің атым қызболсын
Менің атым қызболсын Menin atym kyzbolsyn
комедия 2024, Казахстан
Лай
Лай Lay
детектив, триллер 2024, Казахстан
Остров Возрождения 7.5
Остров Возрождения Ostrov Vozrozhdeniya
триллер 2024, Казахстан
Черный двор 7.2
Черный двор
драма 2023, Казахстан
Ессіз ғашық
Ессіз ғашық Essiz gashyk
комедия 2023, Казахстан
Басқа Вариант Жоқ
Басқа Вариант Жоқ
комедия 2023, Казахстан
Пери
Пери
драма 2023, Кыргызстан
Месть
Месть Месть
драма 2023, Кыргызстан
Жугирмек
Жугирмек Zhugirmek / Жyгірмек
комедия 2023, Казахстан
Бәрі өз қолыңда
Бәрі өз қолыңда Bari oz kolynda
фантастика 2023, Казахстан
Акула 7.4
Акула
криминал, триллер, драма 2022, Россия
Телохранитель 5.8
Телохранитель Қызымның қорғаушысы
боевик 2022, Казахстан
Ноль
Ноль Zero
драма 2022, Казахстан
Я здесь
Я здесь Я здесь
детектив, триллер 2019, Казахстан
Олма Джон 8.4
Олма Джон Olma Djon
драма 2019, Франция / Казахстан
Неделимое
Неделимое Nedelimoe
криминал, драма, комедия 2017, Казахстан
Аманат 7.6
Аманат Amanat
драма 2016, Казахстан
Странствия Синдбада
Странствия Синдбада
боевик, криминал 2012, Россия
Меч Победы
Меч Победы Mech Pobedy
приключения, семейный, фэнтези 2012, Казахстан
Прыжок Афалины 7
Прыжок Афалины Afalina's jump
криминал 2009, Россия / Казахстан
Мустафа Шокай 4.8
Мустафа Шокай Mustafa Shokay
биография, драма, исторический 2008, Казахстан
Параграф 78: Фильм второй 5.3
Параграф 78: Фильм второй Paragraf 78 - Film vtoroy
боевик, триллер, фантастика 2007, Россия
