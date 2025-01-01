Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Азиз Бейшеналиев
Aziz Beyshenaliev
Киноафиша
Персоны
Азиз Бейшеналиев
Азиз Бейшеналиев
Aziz Beyshenaliev
Дата рождения
15 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Популярные фильмы
8.4
Олма Джон
(2019)
7.6
Аманат
(2016)
7.5
Остров Возрождения
(2024)
Фильмография Азиз Бейшеналиев
Жанр
Все
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2019
2017
2016
2012
2009
2008
2007
2006
2005
Все
26
Фильмы
22
Сериалы
4
Актер
26
Коба
драма, криминал, триллер
2025, Казахстан
Особенный доктор
Osobennyi doktor
драма
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Менің атым қызболсын
Menin atym kyzbolsyn
комедия
2024, Казахстан
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
Лай
Lay
детектив, триллер
2024, Казахстан
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
7.5
Остров Возрождения
Ostrov Vozrozhdeniya
триллер
2024, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
Черный двор
драма
2023, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
Ессіз ғашық
Essiz gashyk
комедия
2023, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
Басқа Вариант Жоқ
комедия
2023, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
Пери
драма
2023, Кыргызстан
Месть
Месть
драма
2023, Кыргызстан
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Жугирмек
Zhugirmek / Жyгірмек
комедия
2023, Казахстан
Бәрі өз қолыңда
Bari oz kolynda
фантастика
2023, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
7.4
Акула
криминал, триллер, драма
2022, Россия
5.8
Телохранитель
Қызымның қорғаушысы
боевик
2022, Казахстан
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
Ноль
Zero
драма
2022, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFGAY7LL
Я здесь
Я здесь
детектив, триллер
2019, Казахстан
8.4
Олма Джон
Olma Djon
драма
2019, Франция / Казахстан
Неделимое
Nedelimoe
криминал, драма, комедия
2017, Казахстан
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.6
Аманат
Amanat
драма
2016, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Странствия Синдбада
боевик, криминал
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО «КИОН» ИНН 7707434100
2W5zFHCARVr
Меч Победы
Mech Pobedy
приключения, семейный, фэнтези
2012, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Прыжок Афалины
Afalina's jump
криминал
2009, Россия / Казахстан
Смотреть трейлер
4.8
Мустафа Шокай
Mustafa Shokay
биография, драма, исторический
2008, Казахстан
5.3
Параграф 78: Фильм второй
Paragraf 78 - Film vtoroy
боевик, триллер, фантастика
2007, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Показать еще
Новости о Азиз Бейшеналиев
Сегодня на канале НТВ стартует пятый сезон сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы
Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут
«Сводишь с ума» – лучший ромком года, но точно не уникальный: нашли 5 недооцененных фильмов о параллельных мирах (в №4 – волшебное зеркало)
В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы
«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов
«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ
Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого
Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»
Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667