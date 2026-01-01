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Нина Корниенко
Нина Корниенко Nina Grigorevna Kornienko
Киноафиша Персоны Нина Корниенко

Нина Корниенко

Nina Grigorevna Kornienko

Дата рождения
11 января 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Соликамск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Мартынко 7.7
Мартынко (1987)
Городской романс 7.6
Городской романс (1970)
Чудак из 5 «Б» 7.5
Чудак из 5 «Б» (1972)

Фильмография Нина Корниенко

Закрой глаза 3.5
Закрой глаза Zakroy glaza
фэнтези 2016, Россия
Тихая застава 6.8
Тихая застава Tikhaya zastava
драма, военный 2010, Россия
Смотреть трейлер
Мартынко 7.7
Мартынко Martynko
анимация 1987, СССР
Ночной цветок 6.7
Ночной цветок Nochnoy tsvetok
анимация 1984, СССР
Назначение 6.8
Назначение Naznacheniye
комедия 1980, СССР
Онлайн
Чудак из 5 «Б» 7.5
Чудак из 5 «Б» Chudak iz pyatogo B
комедия, детский 1972, СССР
Городской романс 7.6
Городской романс Gorodskoy romans
мелодрама 1970, СССР
Впереди день 6.8
Впереди день The Day Ahead
драма 1970, СССР
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Другие проекты Нина Корниенко
Планета Ширвиндт
12+

Планета Ширвиндт

Информация
Новости личной жизни Нина Корниенко
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