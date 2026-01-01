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Нина Корниенко
Nina Grigorevna Kornienko
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Нина Корниенко
Нина Корниенко
Nina Grigorevna Kornienko
Дата рождения
11 января 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Соликамск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр Сатиры
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Популярные фильмы
7.7
Мартынко
(1987)
7.6
Городской романс
(1970)
7.5
Чудак из 5 «Б»
(1972)
Фильмография Нина Корниенко
3.5
Закрой глаза
Zakroy glaza
фэнтези
2016, Россия
6.8
Тихая застава
Tikhaya zastava
драма, военный
2010, Россия
Смотреть трейлер
7.7
Мартынко
Martynko
анимация
1987, СССР
6.7
Ночной цветок
Nochnoy tsvetok
анимация
1984, СССР
6.8
Назначение
Naznacheniye
комедия
1980, СССР
Онлайн
7.5
Чудак из 5 «Б»
Chudak iz pyatogo B
комедия, детский
1972, СССР
7.6
Городской романс
Gorodskoy romans
мелодрама
1970, СССР
6.8
Впереди день
The Day Ahead
драма
1970, СССР
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Другие проекты Нина Корниенко
12+
Планета Ширвиндт
Информация
Новости личной жизни Нина Корниенко
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