О персоне
Фильмография
Новости
Мандип Диллон
Mandeep Dhillon
Мандип Диллон
Mandeep Dhillon
Дата рождения
21 декабря 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Летчуэрт, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Следом за жизнью
(2019)
7.2
CSI: Вегас
(2021)
6.2
Убийственный ланч Пола Дуда
(2021)
Фильмография Мандип Диллон
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2026
2022
2021
2019
2018
2016
2010
Все
8
Фильмы
5
Сериалы
3
Актриса
8
Следствие ведут овечки
Three Bags Full: A Sheep Detective Movie
комедия, детектив, боевик
2026, Ирландия
Смотреть трейлер
Избегание
комедия
2022, Великобритания
7.2
CSI: Вегас
драма, криминал
2021, США
6.2
Убийственный ланч Пола Дуда
Paul Dood’s Deadly Lunch Break
боевик, комедия, триллер
2021, Великобритания
8.3
Следом за жизнью
драма, комедия
2019, США
4.2
Певчая птица
Songbird
драма, мюзикл
2018, Великобритания
5.6
Нина навсегда
Nina Forever
драма, комедия, триллер, мелодрама
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
6.1
Братская любовь или собаки бывают кусачие
Baby Brother
драма
2010, Великобритания
