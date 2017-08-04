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Александр Абдулов
Александр Абдулов
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Александр Абдулов
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Дата рождения
29 мая 1953
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
3 января 2008
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Александр Абдулов
Родился 29 мая 1953 года. Тобольск, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Абдулов
Анна Каренина
драма
2008, Россия
7.0
Артистка
комедия, мелодрама
2007, Россия
6.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Лузер
комедия
2007, Россия
5.0
Парк Советского периода
драма, комедия
2006, Россия
5.0
О любви
мелодрама
2004, Россия
6.0
А поутру они проснулись
комедия, драма
2003, Россия
6.0
Желтый карлик
комедия
2001, Россия
6.0
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4 августа 2017 12:14
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25 февраля 2022 10:00
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