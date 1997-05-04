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Николас Праттес Nicolas Prattes
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Николас Праттес

Nicolas Prattes

Дата рождения
4 мая 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Все цветы 7.9
Все цветы (2022)
Одержимость тобой 0.0
Одержимость тобой (2024)

Фильмография Николас Праттес

Одержимость тобой
Одержимость тобой
драма, мелодрама, детектив 2024, Бразилия
Все цветы 7.9
Все цветы
мелодрама 2022, Бразилия
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