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Николас Праттес
Nicolas Prattes
Киноафиша
Персоны
Николас Праттес
Николас Праттес
Nicolas Prattes
Дата рождения
4 мая 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Все цветы
(2022)
0.0
Одержимость тобой
(2024)
Фильмография Николас Праттес
Одержимость тобой
драма, мелодрама, детектив
2024, Бразилия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Все цветы
мелодрама
2022, Бразилия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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