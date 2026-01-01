Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Адам Леннокс
Адам Леннокс Adam Lennox
Киноафиша Персоны Адам Леннокс

Адам Леннокс

Adam Lennox

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Наследник 7.4
Наследник (2025)

Фильмография Адам Леннокс

Наследник 7.4
Наследник How to Make a Killing
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Показать еще
Увидела в Fix Price упаковку из 50 бахил за 99 рублей и взяла запас: 15 разных способов использовать их дома и на даче
Ватные диски засыпаю солью, кладу в шкафу и радуюсь: лайфхак проще некуда, а пользы вагон и маленькая тележка
Тараканы сбегут к соседям, роняя тапочки: 3 приправы с моей кухни кошмарят вредителей сильнее дихлофоса
«Прям больно смотреть»: зрители указали на грубый ляп в «Доме дракона» — настоящие рыцари на такое вряд ли бы решились
«Sci-Fi с привкусом "Наруто"»: новинку с Кологривым сходу назвали нашей «Алисой в Пограничье», ведь «выглядит, как блокбастер Netflix»
Мстители – неуловимые, тест – непроходимый: 8 сложных вопросов о шедевре Эдмонда Кеосаяна – на сколько ответите?
У отмены «Игры в кальмара» есть плюсы: «Охотник за разумом» получит продолжение — за дело взялся сам босс Netflix
«Здравствуй, тест ты мой прекрасный!»: только те, кто хорошо учился в школе, пройдут викторину на знание «Сказки о царе Салтане»
«С первых звуков чувствовал: великий Морриконе лишь однажды писал музыку к российскому кино: всему виной – ужасная трагедия
«Дом дракона» сверг «Игру престолов»: 3-й сезон установил рекорд, до вершины только один шаг
В моем сердце «Тьма» и «Секретные материалы» стоят ниже «Грани»: у проекта Джей Джей Абрамса нет минусов сериалов от Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше