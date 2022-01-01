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Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Ethan Embry
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Итэн Эмбри
Ethan Embry
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Дата рождения
13 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Ханнингтон-Парк, Калифорния, США
Рост
178 см
Биография Итэна Эмбри
Родился 13 июня 1978 года. Ханнингтон-Парк, Калифорния, США.
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Фильмография Итэна Эмбри
Слепые пятна
драма, комедия
2018, США
7.0
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.0
Дары смерти
мистика, триллер
2016, США
6.0
Поздние фазы
драма
2014, США
6.0
Дешевый трепет
комедия, триллер
2013,
6.0
Братство по крови
боевик
2011, США
5.0
На крючке
драма, триллер
2008, США
8.0
Без оглядки
комедия, мелодрама
2005, США
5.0
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