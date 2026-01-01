Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Юрий Лопарёв
Yuriy Loparyov
Киноафиша
Персоны
Юрий Лопарёв
Юрий Лопарёв
Yuriy Loparyov
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Магазинчик на колесах
(2024)
7.1
Завод
(2018)
7.1
Гибель империи
(2005)
Фильмография Юрий Лопарёв
6.7
Литвяк
Litvyak
боевик, драма, исторический, военный
2026, Россия
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Рецензия
5.1
Светлаков +
телешоу
2024, Россия
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Магазинчик на колесах
детектив, мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.7
Вы меня видели?
Vy menya videli?
драма, мелодрама
2024, Россия
6.1
Тайна пропавшей деревни
комедия, детектив
2023, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Мой ласковый враг
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Помилование
Pomilovanie
драма, военный
2023, Россия
Смотреть трейлер
3.9
Ёлки 10
Yolki 10
комедия
2023, Россия
Смотреть трейлер
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