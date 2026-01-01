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Фильмография
Эллен Хиллингсё
Ellen Hillingsø
Киноафиша
Персоны
Эллен Хиллингсё
Эллен Хиллингсё
Ellen Hillingsø
Дата рождения
9 марта 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Копенгаген, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.5
Мост
(2011)
7.8
Тролли возвращаются!
(2026)
Билеты
7.1
Телохранители
(2009)
Фильмография Эллен Хиллингсё
7.8
Тролли возвращаются!
Krølle Bølle
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
Смотреть трейлер
Билеты
6.1
Зови меня папой
драма, комедия, мелодрама
2024, Дания
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Оксен
драма, криминал, триллер
2023, Дания
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.5
Мост
драма, криминал, триллер
2011, Швеция
7.1
Телохранители
драма, боевик, криминал
2009, Дания
5.6
Игра Карлы
Karlas kabale
семейный, драма
2007, Дания
6.4
Танцор и велосипедистка
Cykelmyggen og Dansemyggen
анимация
2007, Дания
6.6
Аллегро
Allegro
мелодрама, драма
2005, Дания
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