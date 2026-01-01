Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лашана Родригес
Lashana Rodriguez
Киноафиша
Персоны
Лашана Родригес
Лашана Родригес
Lashana Rodriguez
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
GOAT: Мечтай по крупному
(2026)
Фильмография Лашана Родригес
7.5
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
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Рецензия
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