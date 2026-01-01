Оповещения от Киноафиши
Алексей Каплер
Aleksei Kapler
Алексей Каплер
Алексей Каплер
Aleksei Kapler
Дата рождения
28 сентября 1903
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
11 сентября 1979
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Полосатый рейс
(1961)
7.5
Сошедшие с небес
(1986)
7.2
Право на женщину
(1930)
Фильмография Алексей Каплер
6.6
Возвращение броненосца
Vozvrashchenie 'Bronenostsa'
приключения, комедия
1996, Россия
7.5
Сошедшие с небес
Soshedshie s nebes
драма
1986, СССР
5.8
Синяя птица
The Blue Bird
семейный, сказка
1976, СССР / США
5.8
Маяковский смеется
Klop 75 ili Mayakovskiy smeyotsya
комедия
1975, СССР
5.5
Принимаю бой
Prinimayu boy
драма, криминал
1963, СССР
7.8
Полосатый рейс
Polosatiy reys
семейный, комедия
1961, СССР
Смотреть трейлер
7.1
Человек-амфибия
Chelovek-amfibiya
приключения, фантастика, мелодрама
1961, СССР
Смотреть трейлер
6.5
Две жизни
Dve zhizni
драма, мелодрама
1961, СССР
6.4
За витриной универмага
Za vitrinoy univermaga
комедия
1955, СССР
Онлайн
6.4
Славный малый
Novgorodtsy
военный
1943, СССР
6.5
Она защищает Родину
Ona zashchishchaet rodinu
драма, военный
1943, СССР
7.1
Котовский
Kotovsky
биография, исторический, военный
1942, СССР
6.6
Концерт фронту
Kontsert frontu
короткометражный, мюзикл
1942, СССР
6.4
Ленин в 1918 году
Lenin v 1918 godu
драма
1939, СССР
Онлайн
6.3
Ленин в Октябре
Lenin v oktyabre
исторический, биография
1937, СССР
7.2
Право на женщину
Pravo na zhinku
короткометражный
1930, СССР
6.7
Шинель
Shinel
драма
1926, СССР
