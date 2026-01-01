Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Каплер Aleksei Kapler
Киноафиша Персоны Алексей Каплер

Алексей Каплер

Aleksei Kapler

Дата рождения
28 сентября 1903
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
11 сентября 1979
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Полосатый рейс 7.8
Полосатый рейс (1961)
Сошедшие с небес 7.5
Сошедшие с небес (1986)
7.2
Право на женщину (1930)

Фильмография Алексей Каплер

Жанр
Год
6.6
Возвращение броненосца Vozvrashchenie 'Bronenostsa'
приключения, комедия 1996, Россия
Сошедшие с небес 7.5
Сошедшие с небес Soshedshie s nebes
драма 1986, СССР
Синяя птица 5.8
Синяя птица The Blue Bird
семейный, сказка 1976, СССР / США
Маяковский смеется 5.8
Маяковский смеется Klop 75 ili Mayakovskiy smeyotsya
комедия 1975, СССР
Принимаю бой 5.5
Принимаю бой Prinimayu boy
драма, криминал 1963, СССР
Полосатый рейс 7.8
Полосатый рейс Polosatiy reys
семейный, комедия 1961, СССР
Смотреть трейлер
Человек-амфибия 7.1
Человек-амфибия Chelovek-amfibiya
приключения, фантастика, мелодрама 1961, СССР
Смотреть трейлер
Две жизни 6.5
Две жизни Dve zhizni
драма, мелодрама 1961, СССР
За витриной универмага 6.4
За витриной универмага Za vitrinoy univermaga
комедия 1955, СССР
Онлайн
Славный малый 6.4
Славный малый Novgorodtsy
военный 1943, СССР
Она защищает Родину 6.5
Она защищает Родину Ona zashchishchaet rodinu
драма, военный 1943, СССР
Котовский 7.1
Котовский Kotovsky
биография, исторический, военный 1942, СССР
Концерт фронту 6.6
Концерт фронту Kontsert frontu
короткометражный, мюзикл 1942, СССР
Ленин в 1918 году 6.4
Ленин в 1918 году Lenin v 1918 godu
драма 1939, СССР
Онлайн
Ленин в Октябре 6.3
Ленин в Октябре Lenin v oktyabre
исторический, биография 1937, СССР
7.2
Право на женщину Pravo na zhinku
короткометражный 1930, СССР
Шинель 6.7
Шинель Shinel
драма 1926, СССР
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов»
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше