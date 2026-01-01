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Фильмография
Наталия Тельес
Natalia Téllez
Киноафиша
Персоны
Наталия Тельес
Наталия Тельес
Natalia Téllez
Дата рождения
16 декабря 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Женщины в синем
(2024)
Фильмография Наталия Тельес
7.2
Женщины в синем
драма, криминал
2024, Мексика
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