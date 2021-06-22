Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Калягин
Александр Калягин
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Александр Калягин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 мая 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Александра Калягина
Родился 25 мая 1942 года. Малмыж, Кировская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Александра Калягина
Руд и Сэм
комедия
2007, Россия
6.0
Бульварный переплет
комедия
2003, Россия
4.0
Как живете, караси?
комедия, криминал, драма
1991, СССР
5.0
Крейцерова соната
драма
1987, СССР
6.0
Диалог. Крот и яйцо
анимация, короткометражный
1987, СССР
6.0
Му-му
анимация
1987, СССР
7.0
Последняя дорога
мелодрама, биография, драма, исторический
1986, СССР
4.0
Рикэ-хохолок
анимация, короткометражный
1985, СССР
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
11 случаев, когда в кино мужчины играли женщин
Новость о том, что Билли Портер сыграет гендерно-нейтральную фею-крестную в экранизации «Золушки» от Amazon Prime Video, серьёзно всколыхнула общественность. Но удивляться здесь нечему, ведь история кино знает немало удачных превращений мужчин в женщин.
Написать
22 июня 2021 14:46
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь