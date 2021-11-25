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Наталья Тенякова
Наталья Тенякова
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Наталья Тенякова
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Дата рождения
3 июля 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Натальи Теняковой
Родилась 3 июля 1944 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Натальи Теняковой
Француз
драма, исторический, мелодрама
2019, Россия
7.0
Год, когда я не родился
драма
2017, Россия
0.0
Отцы и дети
драма
2008, Россия
7.0
Любовь и голуби
комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
Гроза над Белой
драма
1968,
5.0
Наши знакомые
драма
1968, СССР
6.0
Зеленая карета
драма, биография
1967, СССР
6.0
Старшая сестра
мелодрама
1966, СССР
7.0
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Сколько лет было актерам, сыгравшим в фильме «Любовь и голуби»?
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25 ноября 2021 12:09
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Хотя каких-то звезд «Любовь и голуби» уже нет в живых, другие продолжают радовать нас новыми ролями.
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6 ноября 2018 00:00
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