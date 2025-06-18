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Наталья Тенякова
Natalya Tenyakova
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Наталья Тенякова
Наталья Тенякова
Natalya Tenyakova
Дата рождения
3 июля 1944
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 июня 2025
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр Наций
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Биография Натальи Теняковой
Родилась 3 июля 1944 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
8.1
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(1984)
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(1966)
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(2019)
Фильмография Натальи Теняковой
7
Француз
Frantsuz
драма, исторический, мелодрама
2019, Россия
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