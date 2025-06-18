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Наталья Тенякова
Наталья Тенякова Natalya Tenyakova
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Наталья Тенякова

Natalya Tenyakova

Дата рождения
3 июля 1944
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 июня 2025
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Натальи Теняковой

Родилась 3 июля 1944 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Популярные фильмы

Любовь и голуби 8.1
Любовь и голуби (1984)
Старшая сестра 7.3
Старшая сестра (1966)
Француз 7.0
Француз (2019)

Фильмография Натальи Теняковой

Француз 7
Француз Frantsuz
драма, исторический, мелодрама 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Год, когда я не родился God, kodga ya ne rodilsya
драма 2017, Россия
Отцы и дети 6.2
Отцы и дети
драма, мини-сериал 2008, Россия
Отцы и дети 6.8
Отцы и дети Ottsy i deti
драма 2008, Россия
Любовь и голуби 8.1
Любовь и голуби Lyubov i golubi
комедия, мелодрама 1984, СССР
Смотреть трейлер
Онлайн
Наши знакомые 6.6
Наши знакомые Nashi znakomyye
драма 1968, СССР
5.9
Гроза над Белой Groza nad beloy
драма 1968, СССР
Зеленая карета 6.6
Зеленая карета Zelyonaya kareta
драма, биография 1967, СССР
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Другие проекты Натальи Теняковой
Моими глазами
12+

Моими глазами

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