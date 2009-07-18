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Александра Харитонова

Александра Харитонова
Александра Харитонова
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Дата рождения
3 мая 1922
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
18 июля 2009
Биография Александра Харитонова

Родилась 3 мая 1922 года. Советская Россия. 

Фильмография Александра Харитонова
Восхождение
Восхождение
военный, драма, исторический 1976, СССР
8.0
Сибиряки
Сибиряки
драма 1940, СССР
7.0
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