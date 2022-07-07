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Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
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Евгений Плющенко
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Дата рождения
3 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Евгения Плющенко
Родился 3 ноября 1982 года. Солнечный, Хабаровский край, СССР (Россия).
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Фильмография Евгения Плющенко
Intimissimi на льду: Легенда о красоте
мюзикл
2018, Италия
0.0
Кольца мира
документальный
2015, Россия
0.0
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Не каждому по карману: россиянам раскрыли глаза на баснословные траты Плющенко
Спортсмен не стесняется хвастаться своим богатством.
1 комментарий
7 июля 2022 17:55
Не скрыл эмоций: Плющенко ответил на смену профессии Загитовой
Тренер был честен перед поклонниками.
Написать
23 июня 2022 12:10
«Дай второй шанс»: Киркоров раскрыл Рудковской глаза на сына
Продюсер определилась с будущим своего сына.
Написать
14 июня 2022 18:00
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