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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Фильмография
Шемар Мур
Shemar Moore
Киноафиша
Персоны
Шемар Мур
Шемар Мур
Shemar Moore
Дата рождения
20 апреля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актер озвучки
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Мыслить как преступник
(2005)
7.8
Темная Лига справедливости: Война Апокалипсиса
(2020)
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
(2017)
Фильмография Шемар Мур
7.3
Соник 2 в кино
Sonic the Hedgehog 2
боевик, комедия, приключения
2022, США
Смотреть трейлер
7.8
Темная Лига справедливости: Война Апокалипсиса
Justice League Dark: Apokolips War
боевик, анимация, фантастика
2020, США
7.4
Смерть Супермена
The Death of Superman
боевик, анимация, семейный
2018, США
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал
2017, США
6.6
Лига справедливости: Трон Атлантиды
Justice League: Throne of Atlantis
боевик, приключения, анимация
2015, США
7.3
Лига справедливости: Война
Justice League: War
боевик, приключения, анимация
2014, США
7.9
Мыслить как преступник
драма, криминал, триллер
2005, США/Канада
5.9
Дневник безумной черной женщины
Diary of a Mad Black Woman
комедия, драма, мелодрама
2005, США
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