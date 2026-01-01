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Чхве Джон-ин Choi Jeong-in
Киноафиша Персоны Чхве Джон-ин

Чхве Джон-ин

Choi Jeong-in

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Под прикрытием в старшей школе 0.0
Под прикрытием в старшей школе (2025)
Пьяный роман 0.0
Пьяный роман (2024)

Фильмография Чхве Джон-ин

Под прикрытием в старшей школе
Под прикрытием в старшей школе
драма, детектив, дорама 2025, Южная Корея
Пьяный роман
Пьяный роман
драма, мелодрама 2024, Южная Корея
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