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Эйнар Харальдссон
Эйнар Харальдссон Einar Haraldsson
Киноафиша Персоны Эйнар Харальдссон

Эйнар Харальдссон

Einar Haraldsson

Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Охота за тенью 7.8
Охота за тенью (2025)
Вышка 2 7.2
Вышка 2 (2026)
6.9
Похороненная заживо и выжившая (2024)

Фильмография Эйнар Харальдссон

Вышка 2 7.2
Вышка 2 Fall 2: Deadpoint
приключения, драма 2026, США
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Билеты
На грани войны 6.8
На грани войны Reykjavik
драма, исторический 2026, США
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Братья под огнём 4.9
Братья под огнём Brothers Under Fire
боевик, драма, детектив 2026, США
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Кракен 4.9
Кракен Kraken
боевик, драма, фэнтези 2026, Норвегия
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Достать стволы 5.9
Достать стволы Under Fire
триллер 2025, США
Бессмертный: Кровавая дорога домой 6.7
Бессмертный: Кровавая дорога домой Sisu: Road to Revenge
боевик, военный 2025, Финляндия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Охота за тенью 7.8
Охота за тенью Bu Feng Zhui Ying
боевик, криминал, драма, триллер 2025, Китай / Гонконг
Смотреть трейлер Рецензия
Защитные меры 4.2
Защитные меры Stay Safe
ужасы, детектив, триллер 2025, США
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