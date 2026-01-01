Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Эйнар Харальдссон
Einar Haraldsson
Киноафиша
Персоны
Эйнар Харальдссон
Эйнар Харальдссон
Einar Haraldsson
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Охота за тенью
(2025)
7.2
Вышка 2
(2026)
Билеты
6.9
Похороненная заживо и выжившая
(2024)
Фильмография Эйнар Харальдссон
7.2
Вышка 2
Fall 2: Deadpoint
приключения, драма
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.8
На грани войны
Reykjavik
драма, исторический
2026, США
Смотреть трейлер
4.9
Братья под огнём
Brothers Under Fire
боевик, драма, детектив
2026, США
Смотреть трейлер
4.9
Кракен
Kraken
боевик, драма, фэнтези
2026, Норвегия
Смотреть трейлер
5.9
Достать стволы
Under Fire
триллер
2025, США
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Sisu: Road to Revenge
боевик, военный
2025, Финляндия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.8
Охота за тенью
Bu Feng Zhui Ying
боевик, криминал, драма, триллер
2025, Китай / Гонконг
Смотреть трейлер
Рецензия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.2
Защитные меры
Stay Safe
ужасы, детектив, триллер
2025, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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