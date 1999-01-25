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Норихэй Мики
Norihei Miki
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Персоны
Норихэй Мики
Норихэй Мики
Norihei Miki
Дата рождения
11 апреля 1924
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 января 1999
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Легенда о Нараяме
(1983)
7.3
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
(1994)
Фильмография Норихэй Мики
7.3
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Heisei tanuki gassen pompoko
семейный, анимация, драма, сказка, комедия, аниме
1994, Япония
Смотреть трейлер
7.9
Легенда о Нараяме
Narayama bushikô
драма
1983, Япония
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