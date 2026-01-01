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О Гён-хва
О Гён-хва Oh Gyeong-hwa
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О Гён-хва

Oh Gyeong-hwa

Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Колония 7.3
Колония (2026)

Фильмография О Гён-хва

Колония 7.3
Колония Colony
боевик, ужасы, триллер 2026, Южная Корея
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