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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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О Гён-хва
Oh Gyeong-hwa
Киноафиша
Персоны
О Гён-хва
О Гён-хва
Oh Gyeong-hwa
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Колония
(2026)
Билеты
Фильмография О Гён-хва
7.3
Колония
Colony
боевик, ужасы, триллер
2026, Южная Корея
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