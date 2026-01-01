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Энтони Кинг
Anthony King
Киноафиша
Персоны
Энтони Кинг
Энтони Кинг
Anthony King
Дата рождения
6 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Мертл-Бич, США
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Брод Сити
(2014)
8.1
Суд присяжных
(2023)
8.1
Силиконовая долина
(2014)
Фильмография Энтони Кинг
Рустер
комедия, ситком
2026, США
Испытания необитаемого острова
вертикальный сериал, мелодрама
2024, США
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2024, США
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8.1
Суд присяжных
комедия, драма
2023, Внешние малые острова США
7.2
Вечеринка
комедия, детектив
2022, США
6.5
Прозревший
комедия
2020, США
7.9
Прощай навсегда
драма, криминал, детектив
2019, США
6.7
Жаркое американское лето: 10 лет спустя
комедия, мини-сериал
2017, США
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