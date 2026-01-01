Оповещения от Киноафиши
Маргарита Сергеечева
Дата рождения
24 мая 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Новомосковск, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Странные взрослые 7.6
Странные взрослые (1974)
Свет в окне 6.9
Свет в окне (1980)
Четвертая высота 6.9
Четвертая высота (1977)

Фильмография Маргарита Сергеечева

Жанр
Год
Дураки умирают по пятницам 5.3
Дураки умирают по пятницам Duraki umirayut po pyatnitsam
боевик, криминал 1990, Болгария
За прекрасных дам! 5.8
За прекрасных дам! Za prekrasnykh dam!
комедия, криминал 1989, СССР
Без году неделя 6.2
Без году неделя Bez godu nedelya
комедия, драма 1982, СССР
Свет в окне 6.9
Свет в окне Svet v okne
мелодрама, драма 1980, СССР
Четвертая высота 6.9
Четвертая высота Chetvyortaya vysota
семейный, исторический 1977, СССР
Пока бьют часы 6.4
Пока бьют часы Poka byut chasy
семейный, фэнтези 1976, СССР
Странные взрослые 7.6
Странные взрослые Strannye vzroslye
драма, мелодрама 1974, СССР
