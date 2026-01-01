Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Маргарита Сергеечева
Margarita Sergeyecheva
Киноафиша
Персоны
Маргарита Сергеечева
Маргарита Сергеечева
Margarita Sergeyecheva
Дата рождения
24 мая 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Новомосковск, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Странные взрослые
(1974)
6.9
Свет в окне
(1980)
6.9
Четвертая высота
(1977)
Фильмография Маргарита Сергеечева
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1990
1989
1982
1980
1977
1976
1974
Все
7
Фильмы
7
Актриса
7
5.3
Дураки умирают по пятницам
Duraki umirayut po pyatnitsam
боевик, криминал
1990, Болгария
5.8
За прекрасных дам!
Za prekrasnykh dam!
комедия, криминал
1989, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Без году неделя
Bez godu nedelya
комедия, драма
1982, СССР
6.9
Свет в окне
Svet v okne
мелодрама, драма
1980, СССР
6.9
Четвертая высота
Chetvyortaya vysota
семейный, исторический
1977, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
Пока бьют часы
Poka byut chasy
семейный, фэнтези
1976, СССР
7.6
Странные взрослые
Strannye vzroslye
драма, мелодрама
1974, СССР
Новости личной жизни Маргарита Сергеечева
Без слез не взглянешь: куда пропала с экранов самая известная девочка СССР
Пропала с экранов в 90-е: где сейчас девочка с косичками из «Странных взрослых»
Скрывается и живет на скудную пенсию: ахнете при виде «железной девочки» СССР
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту
Как лучший боевик Тарантино, но на японский лад: это аниме уже превзошло «Убить Билла»
Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта
«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)
Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями
«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»
Холмс шутит, женщины врут, а убийца рядом: 3 детектива, где смешно и умно одновременно
В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667