«Дюна: Часть вторая»: Рецензия Киноафиши

В мировой прокат выходит продолжение артбастера «Дюна. Часть вторая» Дени Вильнева, литературной основой сюжета которого стала вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Теперь еще больше песка, неизвестного языка фременов, стилизованный под арабский, бесчувственной романтики и душераздирающей музыки Ханса Циммера. Рассказываем, как продолжение стало важным мостиком перед завершением трилогии.

Так как в основе сюжета лежит вторая половина романа, то почти целые три часа на экране предстает герцог Пол Атрейдес, присоединившийся к фременам. Одни из них видят в нем Мессию, которого так ждали многие из пустынного народа, а другие смотрят на него с подозрением. Молодой Атрейдес не очень радуется этой роли, но с радостью принимает имя Муад Диб после нескольких сложных испытаний. Теперь ему необходимо выбрать собственный путь и остановить все ужасы наступающей войны. А еще наладить свои отношения с Чани, сильной и волевой девушкой народа фремен.

Дюна: Часть вторая

«Леди-робот и Вонка влюбляются друг в друга. Затем Элвис пытается все испортить, пока его плохой папаша плавает в луже. Чувак из WWE и «Стражей галактики» очень злится, в то время как красотка из «Солнцестояния» тщательно следит за Вонкой Оби Ваном после того, как его маманька приняла какие-то наркотики в песочной ванной комнате. А Чигуру до сих пор не нравится парень из «Балбесов». Ну серьезно, кто не хочет увидеть все это в IMAX???» — так описывает фильм Джош Бролин, сыгравший наставника Пола по имени Гурни Халлек, у себя в социальных сетях.

На этом можно заканчивать рецензию и просто перечитать весь его пост, потому что лучшего анализа и не встретишь. Все именно так, как описал Бролин, но можно еще добавить, что любимая женщина Джеймса Бонда соблазняет Элвиса, а Дени Вильнев мог спокойно снять ремейк клипа Fatboy Slim на песню Weapon Of Choice. Кристофер Уокен способен танцевать и в пустыне — жалко, этого не было.

Дюна: Часть вторая

Написанное выше, конечно, является комичным представлением о фильме, но не так уж далеко от правды. Дело в том, что такой каст, состоящий из уникальных и талантливых людей, которые до этого уже успели покорить большие экраны другими ролями, сильно отвлекает от сути самой истории «Дюны». Пока Дени Вильнев нежно и с любовью снимает просторы пустыни, где виден каждый изгиб дюн и песочных холмов, аудитория уже не может дождаться, когда же наконец снова покажут Флоренс Пью или Остина Батлера. Где же они, мы хотим видеть их персонажей и что с ними сделали гримеры и стилисты. Последние, кстати, уже во второй раз поражают своим профессионализмом, так как люди Дом Харконненов выглядят максимально мерзко, зловеще и опаснее с каждой секундой. Каждый раз, когда вектор повествования переносится на их территорию, вся солнечность и краски сменяются на монохромную съемку и на экране предстает совершенно другой мир и как будто иное кино.

Дени Вильнев старается отбросить все геополитические отсылки, которые являются ядром романа Фрэнка Герберта, и просто хочет наслаждаться лором этой фантастической вселенной. Бытовая и оккультная жизнь Фременов, черви — хозяева пустыни, императорская жизнь и снова кровожадность Дома Харконненов — на все это можно любоваться, внимая тщательно продуманным мизансценам. Франко-канадский режиссер в первую очередь визионер, поэтому его язык состоит исключительно из картинок, кадров и символического реквизита. Внутренняя составляющая самого романа теряется за внешней красотой, поэтому если вы не читали литературный источник, то воспринимать вторую часть «Дюны» будет проблематично.

Дюна: Часть вторая

Продолжение становится неким мостиком перед первым и последним фильмами. Картина действительно выполняет некую серединную функцию, где знакомит зрителей больше с миром, нежели с самыми важными сюжетными линиями. Конечно, здесь есть и романтическая подоплека между Полом и Чани, которая смотрится не так уж правдоподобно из-за нехватки химии между Тимоти Шаламе и Зендеи, но, может, так получилось, что Дени Вильнев теперь часто проводит время с Кристофером Ноланом и подзабыл, как снимать любовные отношения между женщиной и мужчиной? Вопрос остается без ответа — как и большинство происходящего в фильме, если вы не читали роман.

Дюна: Часть вторая

Другими словами, «Дюна. Часть вторая» возвращает в мир Фрэнка Герберта, ограненный Дени Вильневым. Если же вам понравился первый фильм, то вы останетесь довольны и продолжением. Вот только после почти трех часов бесконечной пустыни сразу же хочется пойти встать под душ или нырнуть в море. Слишком много песка. Если же вы фанат оригинального романа, то сильно не разочаровывайтесь. Вы же знаете, еще не было ни одной удачной экранизации «Дюны».