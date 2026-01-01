Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наташа Сотирос Natasha Sotiros
Киноафиша Персоны Наташа Сотирос

Наташа Сотирос

Natasha Sotiros

Актерское амплуа
Романтическая актриса

Популярные фильмы

День, когда мы поженились 0.0
День, когда мы поженились (2024)
Испытания необитаемого острова 0.0
Испытания необитаемого острова (2024)
Мой знаменитый парень убивает меня 0.0
Мой знаменитый парень убивает меня (2024)

Фильмография Наташа Сотирос

День, когда мы поженились
День, когда мы поженились
вертикальный сериал, мелодрама 2024, США
Испытания необитаемого острова
Испытания необитаемого острова
вертикальный сериал, мелодрама 2024, США
Мой знаменитый парень убивает меня
Мой знаменитый парень убивает меня
вертикальный сериал, мелодрама 2024, США
Тайные романы Леди Альфы
Тайные романы Леди Альфы
вертикальный сериал, мелодрама 2024, США
Показать еще
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
В Fix Price скупаю нержавеющие миски по 199 рублей, но не для готовки: нашла им 3 шикарных применения в августе
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
Думали, «Майор Гром» любят только в России? А ведь от нашего ответа Marvel в восторге Джеки Чан
Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»
«По мне, лучше "Вне кампуса"»: так говорят про свежий сериал Amazon – похож на «Внешние отмели», только всего 8 серий
В США «Титаник» собрал 2.2 млрд, но в России установил рекорд покруче: с ним попал в «Книгу Гиннесса»
Мундир видели, лицо знакомое — а фильм вспомните? Тест на советское кино, где 6 из 6 набирают единицы
Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»
Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше