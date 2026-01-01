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Маки Кавасэ
Маки Кавасэ Maki Kawase
Киноафиша Персоны Маки Кавасэ

Маки Кавасэ

Maki Kawase

Актерское амплуа
Герой фэнтези, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

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Меч и жезл Вистории (2024)
Тацуки Фудзимото 17-26 8.4
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Сага о Винланде 7.9
Сага о Винланде (2019)

Фильмография Маки Кавасэ

Канан до чертиков проста
Канан до чертиков проста
комедия, аниме , фэнтези 2026, Япония
Сто видов Авадзимы
Сто видов Авадзимы
аниме , драма, комедия, музыка 2026, Япония
Земля-снежок
Земля-снежок
аниме , фантастика, приключения 2026, Япония
Девять: Корона правителя 6.1
Девять: Корона правителя
аниме , фэнтези 2025, Япония
Отель для нелюдей 6
Отель для нелюдей
аниме , фэнтези 2025, Япония
Тацуки Фудзимото 17-26 8.4
Тацуки Фудзимото 17-26 Tatsuki Fujimoto 17-26
анимация, драма, фэнтези 2025, Япония
Зомбилэнд-Сага. Фильм 7.8
Зомбилэнд-Сага. Фильм Zombieland Saga: Yumeginga Paradise
анимация, комедия, фэнтези 2025, Япония
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Исюра 6.4
Исюра
аниме , фэнтези, боевик 2024, Япония
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