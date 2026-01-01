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Маки Кавасэ
Maki Kawase
Киноафиша
Персоны
Маки Кавасэ
Маки Кавасэ
Maki Kawase
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.8
Меч и жезл Вистории
(2024)
8.4
Тацуки Фудзимото 17-26
(2025)
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Сага о Винланде
(2019)
Фильмография Маки Кавасэ
Канан до чертиков проста
комедия, аниме , фэнтези
2026, Япония
Сто видов Авадзимы
аниме , драма, комедия, музыка
2026, Япония
Земля-снежок
аниме , фантастика, приключения
2026, Япония
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.1
Девять: Корона правителя
аниме , фэнтези
2025, Япония
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Отель для нелюдей
аниме , фэнтези
2025, Япония
8.4
Тацуки Фудзимото 17-26
Tatsuki Fujimoto 17-26
анимация, драма, фэнтези
2025, Япония
7.8
Зомбилэнд-Сага. Фильм
Zombieland Saga: Yumeginga Paradise
анимация, комедия, фэнтези
2025, Япония
Смотреть трейлер
6.4
Исюра
аниме , фэнтези, боевик
2024, Япония
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