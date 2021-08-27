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Боб Питерсон
Боб Питерсон
Bob Peterson
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Боб Питерсон
Bob Peterson
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Дата рождения
18 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Вустер, Огайо, США
Рост
188 см
Биография Боба Питерсона
Родился 18 января 1961 года. Вустер, Огайо, США.
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Фильмография Боба Питерсона
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анимация, семейный, приключения
2009, США
7.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
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Премьера состоится уже на следующей неделе.
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27 августа 2021 15:50
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