Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Марина Удалова
Киноафиша
Персоны
Марина Удалова
Марина Удалова
Дата рождения
26 февраля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Красавица
(2026)
Фильмография Марина Удалова
7.5
Красавица
Krasavitsa
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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