Абылайхан Айнабеков

Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу

«Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней

Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя»

Книга антирекордов Гиннеса, ау! Новая драма со Суини – провал десятилетия, и 96% на RT фильм не спасли

«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться

Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте

От «Служебного романа» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, как много вы знаете о кинохитах СССР

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого

Даже на Западе смотрят взахлеб: 5 советских сериалов с рекордными оценками на IMDb — лидер почти догнал «Игру престолов»