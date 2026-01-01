Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Ли Хван-и
Lee Hwang-Ui
Киноафиша
Персоны
Ли Хван-и
Ли Хван-и
Lee Hwang-Ui
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.7
Чеболь против детектива
(2024)
7.5
Игрок
(2018)
6.6
Звоните моему агенту
(2022)
Фильмография Ли Хван-и
7.7
Чеболь против детектива
драма, мелодрама, детектив, дорама
2024, Южная Корея
6.6
Звоните моему агенту
драма, комедия, дорама
2022, Южная Корея
7.5
Игрок
драма, боевик, криминал, дорама
2018, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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