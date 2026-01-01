Надим Филлип

Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад

Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой

Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам

Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне

«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»

Свою версию «Иди и смотри» студия Миядзаки сняла только спустя 3 года: истинный смысл этого аниме поняли единицы

Детектив с Васильевым и гениальная роль Меньшова: 7 российских мини-триллеров с высокими рейтингами

Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей

«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом

«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel