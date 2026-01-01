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Мариета Северо Marieta Severo
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Мариета Северо

Marieta Severo

Дата рождения
2 ноября 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Тайные истины 7.5
Тайные истины (2015)
Голос тишины 6.7
Голос тишины (2018)
Хозяйка судьбы 6.5
Хозяйка судьбы (2004)

Фильмография Мариета Северо

Голос тишины 6.7
Голос тишины A Voz do Silêncio
драма 2018, Бразилия / Аргентина
Тайные истины 7.5
Тайные истины
драма, мелодрама 2015, Бразилия
Хозяйка судьбы 6.5
Хозяйка судьбы A Dona da Historia
комедия, мелодрама 2004, Бразилия
Семейные узы
Семейные узы
драма, мелодрама 2000, Бразилия
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