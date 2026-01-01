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Скоро в прокате «Время сиять»
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Фильмография
Мариета Северо
Marieta Severo
Киноафиша
Персоны
Мариета Северо
Мариета Северо
Marieta Severo
Дата рождения
2 ноября 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Тайные истины
(2015)
6.7
Голос тишины
(2018)
6.5
Хозяйка судьбы
(2004)
Фильмография Мариета Северо
6.7
Голос тишины
A Voz do Silêncio
драма
2018, Бразилия / Аргентина
7.5
Тайные истины
драма, мелодрама
2015, Бразилия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Хозяйка судьбы
A Dona da Historia
комедия, мелодрама
2004, Бразилия
Семейные узы
драма, мелодрама
2000, Бразилия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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