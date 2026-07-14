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Бегемот! - Трейлер
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Бегемот!

Behemoth!
США / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Бегемот!
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Бегемот! - Трейлер
Бегемот!  Трейлер

В ролях

Педро Паскаль
Педро Паскаль
Alex Serian
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Eva Victor
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Маргарита Левиева
Маргарита Левиева
Бэрри Ливингстон
Бэрри Ливингстон
Алекса Суинтон
Kamy D. Bruder
Эрик Гриффин
Caroline Day
Режиссер Тони Гилрой
Сценарист Тони Гилрой
Композитор Emily Bear, Джеймс Ньютон Ховард, Майкл Эбелс, Brandon Roberts, Алан Сильвестри, Lukas Frank, Майкл Джаккино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 4 декабря 2026
Дата выхода
4 декабря 2026 США
Бюджет $12 000
Производство Searchlight Pictures
Другие названия
Behemoth!

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Бегемот! - Трейлер
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