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Скоро в прокате «Её личный ад»
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Бегемот!
Бегемот!
Behemoth!
США / драма / 18+
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Бегемот!
Трейлер
Трейлер
В ролях
Педро Паскаль
Alex Serian
Дэвид Харбор
Eva Victor
Оливия Уайлд
Уилл Арнетт
Мэттью Лиллард
Маргарита Левиева
Бэрри Ливингстон
Алекса Суинтон
Kamy D. Bruder
Эрик Гриффин
Caroline Day
Режиссер
Тони Гилрой
Сценарист
Тони Гилрой
Композитор
Emily Bear
,
Джеймс Ньютон Ховард
,
Майкл Эбелс
,
Brandon Roberts
,
Алан Сильвестри
,
Lukas Frank
,
Майкл Джаккино
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
4 декабря 2026
Дата выхода
4 декабря 2026
США
Бюджет
$12 000
Производство
Searchlight Pictures
Другие названия
Behemoth!
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