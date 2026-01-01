Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Vivien Rujder
Vivien Rujder
Vivien Rujder
Vivien Rujder
Vivien Rujder
Дата рождения
26 декабря 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Синий пеликан
(2023)
7.5
I Accidentally Wrote a Book
(2024)
0.0
Восхождение Ворона
(2025)
Фильмография Vivien Rujder
Жанр
Все
Анимация
Документальный
Драма
Исторический
Семейный
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Восхождение Ворона
драма, исторический
2025, Венгрия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.5
I Accidentally Wrote a Book
Véletlenül írtam egy könyvet
семейный
2024, Венгрия / Нидерланды
8.1
Синий пеликан
Kék Pelikan
анимация, документальный
2023, Венгрия
