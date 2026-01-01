Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чэнь Сяо Xiao Chen
Киноафиша Персоны Чэнь Сяо

Чэнь Сяо

Xiao Chen

Дата рождения
5 июля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Хэфэй, Китай
Актерское амплуа
Романтический герой, Герой фэнтези, Драматический актёр

Популярные фильмы

Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку 8.4
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку (2021)
Возрождение великой мечты 7.4
Возрождение великой мечты (2024)
Наследие Юнь Сяна 7.1
Наследие Юнь Сяна (2023)

Фильмография Чэнь Сяо

Тень любви
Тень любви
мелодрама, фэнтези, дорама 2025, Китай
Возрождение великой мечты 7.4
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама, дорама 2024, Китай
Наследие Юнь Сяна 7.1
Наследие Юнь Сяна
драма, мелодрама, дорама 2023, Китай
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку 8.4
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
мелодрама, спорт, дорама 2021, Китай
Показать еще
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше