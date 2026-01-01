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Фильмография
Чэнь Сяо
Xiao Chen
Киноафиша
Персоны
Чэнь Сяо
Чэнь Сяо
Xiao Chen
Дата рождения
5 июля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Хэфэй, Китай
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.4
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
(2021)
7.4
Возрождение великой мечты
(2024)
7.1
Наследие Юнь Сяна
(2023)
Фильмография Чэнь Сяо
Тень любви
мелодрама, фэнтези, дорама
2025, Китай
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Наследие Юнь Сяна
драма, мелодрама, дорама
2023, Китай
8.4
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
мелодрама, спорт, дорама
2021, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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