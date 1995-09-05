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Фильмография
Михал Сикорски
Michal Sikorski
Киноафиша
Персоны
Михал Сикорски
Михал Сикорски
Michal Sikorski
Дата рождения
5 сентября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
1670
(2023)
7.2
Кос
(2023)
7.1
Соната
(2021)
Фильмография Михал Сикорски
5.7
Uncle Truther
Wujek Foliarz
комедия
2025, Польша
Смотреть трейлер
6.3
Жизнь для начинающих
Zycie dla poczatkujacych
комедия, ужасы
2025, Польша
Смотреть трейлер
7.7
1670
комедия, исторический
2023, Польша
5.8
Masz ci los!
Masz ci los!
комедия
2023, Польша
7.2
Кос
Kos
драма, исторический
2023, Польша
Смотреть трейлер
4
Pray for Peace, Train for War
Chcesz pokoju, szykuj sie do wojny
драма
2023, Польша
6.5
Открой глаза
фантастика, триллер, драма, детектив
2021, Польша
7.1
Соната
Sonata
драма
2021, Польша
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