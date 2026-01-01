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Крэйг Уэйнс
Craig Wayans
Киноафиша
Персоны
Крэйг Уэйнс
Крэйг Уэйнс
Craig Wayans
Дата рождения
2 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.6
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале
(1996)
5.9
Очень страшное кино 6
(2026)
Билеты
4.6
Без ансамбля
(2009)
Фильмография Крэйг Уэйнс
5.9
Очень страшное кино 6
Scary Movie 6
комедия, ужасы
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
4.6
Без ансамбля
Dance Flick
комедия, мюзикл
2009, США
Смотреть трейлер
6.6
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале
Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood
комедия, криминал
1996, США
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